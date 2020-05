Calciomercato, in tre su Belotti. Grande colpo del Bayern Monaco, l’attaccante si ritira

Si attendono novità sulla ripresa del campionato di Serie A, nel frattempo i club si muovono sul fronte calciomercato. Tra annunci e trattative sono ore calde, ecco tutte le operazione che riguardano le squadre del massimo torneo italiano e non solo.

MATRI – “Dopo aver rescisso il contratto con il Brescia ho deciso di smettere. Non trovo piu’ gli stimoli per giocare”. Sono e dichiarazioni di Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato durante un intervento in diretta via Skype a Sky Sport.

ESTERO – Grandissimo colpo di mercato. Secondo la Bild, Bayern Monaco e Leroy Sané avrebbero trovato un accordo per un contratto quinquennale, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza.

INTER – “Lautaro via? “Se arriva Messi, ci sto. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala” sono le parole dell’ex presidente Massimo Moratti ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

PARMA – Mario Giuffrida, agente di Sepe, ha parlato del suo assistito a Si gonfia la rete: “Luigi ha fatto due anni importanti a Parma ed è maturo per un ritorno a Napoli, anche da titolare. Gattuso preferisce Ospina a Meret per il palleggio e in questo Sepe è fortissimo”.

BELOTTI – E’ ancora incerto il futuro dell’attaccante Belotti. Tre squadre hanno messo nel mirino il Gallo: si tratta di Milan, Napoli e Roma.