“Il caldo e la vita all’aria aperta potrebbero limitare il contagio”, la conferma dell’esperta OMS

“E’ necessaria anche nella fase 2 grande attenzione e molta prudenza perché il virus è ancora tra di noi. Soprattutto ai focolai epidemici in circostanze particolari, penso alle persone a rischio come gli anziani o a chi ha più patologie. Occorre tutelare questi soggetti con un monitoraggio stretto del tasso di contagi e una sorveglianza particolare“: sono le dichiarazioni di Sylvie Briand, direttore del dipartimento per la gestione dei rischi infettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ospite di RaiNews24. “Il caldo e la vita all’aria aperta potrebbero limitare il contagio“.