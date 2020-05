Calendario Serie B, tutte le partite fino a fine stagione: si riparte dalla 29ª giornata

Calendario Serie B – Anche la cadetteria, come la Serie A, riparte il 20 giugno. L’annuncio è stato dato dal presidente Balata dopo l’incontro del 28 maggio tra Spadafora e i vertici del calcio. Da decidere adesso le date delle varie giornate, gli orari e la scelta dei tre turni infrasettimanali. Considerando infatti che la regular season dovrà terminare l’1 agosto, e che mancano dieci turni alla fine, è necessario individuare tre finestre all’interno della settimana per incastrare al meglio il calendario. L’unica certezza è la disputa, il 20 giugno, della 29ª giornata. Da stabilire anche data e ora del recupero del 25° turno tra Ascoli e Cremonese, che potrebbe essere anticipato così come accade in Serie A.

Dal 4 partiranno i playoff. Il 4 e il 5 agosto turni preliminari, l’8 e il 9 le semifinali d’andata, 11 e 12 il ritorno. La finale d’andata è fissata per il 16 agosto e quella di ritorno quattro giorni più tardi: il 20. I playout invece si svolgeranno il 7 e il 13 agosto.

Di seguito il calendario completo della Serie B fino all’ultima giornata, in attesa di essere aggiornato con data e ora.

Recupero 25ª Giornata (da stabilire data e ora)

Ascoli-Cremonese

29ª Giornata (20 giugno)

Crotone-Chievo

Livorno-Cittadella

Spezia-Empoli

Pescara-Juve Stabia

Ascoli-Perugia

Salernitana-Pisa

Pordenone-Venezia

Cosenza-Entella

Cremonese-Benevento

Trapani-Frosinone

30ª Giornata

Chievo-Spezia

Empoli-Benevento

Cremonese-Cosenza

Juve Stabia-Livorno

Pisa-Pescara

Entella-Salernitana

Frosinone-Cittadella

Venezia-Ascoli

Trapani-Pordenone

Perugia-Crotone

31ª Giornata

Ascoli-Crotone

Benevento-Juve Stabia

Cittadella-Perugia

Spezia-Pisa

Livorno-Venezia

Pordenone-Entella

Pescara-Empoli

Salernitana-Cremonese

Cosenza-Trapani

Chievo-Frosinone

32ª Giornata

Cosenza-Ascoli

Crotone-Benevento

Entella-Chievo

Pisa-Cittadella

Venezia-Empoli

Salernitana-Juve Stabia

Trapani-Livorno

Cremonese-Pescara

Perugia-Pordenone

Frosinone-Spezia

33ª Giornata

Spezia-Cosenza

Livorno-Cremonese

Cittadella-Crotone

Empoli-Frosinone

Pescara-Perugia

Pordenone-Pisa

Ascoli-Salernitana

Chievo-Trapani

Benevento-Venezia

Juve Stabia-Entella

34ª Giornata

Trapani-Benevento

Cremonese-Chievo

Salernitana-Cittadella

Ascoli-Empoli

Frosinone-Juve Stabia

Cosenza-Perugia

Venezia-Pescara

Entella-Pisa

Crotone-Pordenone

Livorno-Spezia

35ª Giornata

Cittadella-Ascoli

Juve Stabia-Chievo

Pordenone-Cosenza

Perugia-Cremonese

Pescara-Frosinone

Benevento-Livorno

Crotone-Salernitana

Pisa-Trapani

Spezia-Venezia

Empoli-Entella

36ª Giornata

Frosinone-Benevento

Chievo-Cittadella

Livorno-Crotone

Salernitana-Empoli

Venezia-Juve Stabia

Entella-Perugia

Trapani-Pescara

Cosenza-Pisa

Ascoli-Pordenone

Cremonese-Spezia

37ª Giornata

Pisa-Ascoli

Benevento-Chievo

Empoli-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Crotone-Frosinone

Pescara-Livorno

Pordenone-Salernitana

Perugia-Trapani

Cittadella-Venezia

Spezia-Entella

38ª Giornata

Ascoli-Benevento

Entella-Cittadella

Trapani-Crotone

Livorno-Empoli

Cosenza-Juve Stabia

Venezia-Perugia

Chievo-Pescara

Frosinone-Pisa

Cremonese-Pordenone

Salernitana-Spezia