Calendario Serie B, tutte le date della ripartenza: la finale di playoff il 20 agosto

CALENDARIO SERIE B – Non solo la Serie A, anche la Serie B tornerà in campo dal 20 giugno come conferma anche il presidente Balata. Ecco tutte le date come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: la regular season finirà il 1 agosto, dal 4 partiranno i playoff. Il 4 e il 5 agosto turni preliminari, l’8 e il 9 le semifinali d’andata, 11 e 12 il ritorno. La finale d’andata è fissata per il 16 agosto e quella di ritorno quattro giorni più tardi: il 20. I playout invece si svolgeranno il 7 e il 13 agosto. Il dubbio principale, al momento, riguarda il recupero di Ascoli-Cremonese.