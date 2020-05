Caos a Salerno, donna senza mascherina strattonata dai Vigili. De Luca: “Cafona da denunciare” [VIDEO]

Una donna senza mascherina viene strattonata dai Vigili perché si rifiuta di mostrare le generalità, scatenando una ressa. E’ quanto accaduto sul lungomare di Salerno. Nel video pubblicato sui social network ci sono persone che urlano “Vergognatevi”, “Delinquenti”, all’indirizzo degli agenti. Ma c’è chi va anche oltre con i commenti: “Ora sputtano tutti, ma che vergogna, che disonesti sporchi”, “Manco gli africani che spacciano droga”. La signora rimane seduta nella panchina mentre intorno si accalca la gente. In precedenza si vede cadere la stessa signora, in modo comunque accidentale.

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, si scaglia contro le signore di Salerno senza mascherina, prendendo una posizione molto netta contro chi non rispetta le regole. In un video, De Luca dice: “mi auguro che queste due cafone siano denunciate e siano chiamate a pagare le sanzioni e a pagare anche sul piano penale insieme con altri signori che hanno inveito contro agenti di polizia municipale che facevano niente altro che il proprio dovere”. In basso il VIDEO della signora strattonata dai Vigili.