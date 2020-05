Caos Serie A, due strade per il protocollo: solo così può ripartire il calcio

Nella giornata di oggi è prevista una riunione molto importante per provare ad arrivare ad un accordo comune sul protocollo necessario per la ripresa della Serie A. Il ritorno in campo per le squadre del massimo campionato italiano rimane ancora in alto mare, i club sono contrari alle regole imposte a partire dal ritiro fino ad arrivare alla quarantena, con queste condizioni è impossibile ripartire. E’ il pensiero della maggior parte dei club.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ ci sono due strade per provare ad arrivare a una soluzione comune: da una parte l’ammorbidimento dell’articolo 1 del dpcm del 21 febbraio scorso, ma sarà difficile farlo solo per il calcio. Molto dipenderà anche dell’andamento della Curva, il Governo potrebbe decidere di ammorbidirlo. La seconda condizione è quella di una norma ad hoc per gli atleti, ovvero di isolare l’eventuale calciatore contagiato e non tutta la squadra: solo così si può pensare ad una ripartenza.