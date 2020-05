Capello-Bergomi, che scintille! “Che sarà mai un ritiro di 40 giorni?”, “Bravo, prenditi l’applauso”

Scintille negli studi di ‘Sky Sport’ in occasione del ‘Club’. Tra gli ospiti collegati da casa Fabio Capello e Beppe Bergomi. Il tema della discussione, dopo i commenti alla giornata di Bundesliga, si è spostato alla ripresa della Serie A e in particolare al ritiro di 40 giorni per le squadre. Capello si è detto favorevole: “Cosa vuoi che sia un ritiro? C’è gente che perde il lavoro, oppure in cassa integrazione… cosa sarà mai un ritiro da 40 giorni per i calciatori?“. La replica di Beppe Bergomi è stata piuttosto polemica: “Sei demagogico. Bravo, con questa frase ora prenditi l’applauso…“.