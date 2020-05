Ceferin: “presto allo stadio anche i tifosi. Euro 2021? Sono pronto a scommettere 1 milione di dollari…”

Si respira ottimismo sulla ripresa del calcio italiano, ma anche altri campionati si preparano al ritorno in campo. C’è grande interesse anche nei confronti degli Europei che sono stati posticipati al 2021, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin in un’intervista al ‘Guardian’ si è sbilanciato. “Siamo pronti, seguiremo le raccomandazioni delle autorità ma sono assolutamente sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto. Se scommetterei un milione di dollari sul fatto che gli Europei si potranno giocare nel 2021? Lo farei, non so perché non dovrei. Non penso che il virus durerà per sempre, penso che le cose cambieranno prima di quanto molti pensano. La situazione è seria ma i contagi sono in calo, siamo più prudenti, conosciamo meglio questo virus. E poi sono ottimista, non mi piace questa visione apocalittica per cui dobbiamo aspettarci una seconda, una terza o una quinta ondata”.

“Questa è una nuova esperienza – conclude Ceferin – e quando ci sbarazzeremo di questo virus, le cose torneranno alla normalità. Il calcio non è cambiato dopo le Guerre mondiali, non cambierà dopo questo virus. La gente dice che il mondo non sarà lo stesso, magari ha ragione, ma allora perché non pensare che sarà migliore? Perché non pensare che saremo più svegli, o che finalmente ci renderemo conto di quanto siamo fragili davanti alla natura? Ci sono sempre delle lezioni da imparare”.