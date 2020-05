Champions League, Aulas conferma: “Juventus-Lione il 7 agosto a porte chiuse. Ci massacreranno”

Juventus-Lione, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si dovrebbe giocare il 7 agosto all’Allianz Stadium di Torino a porte chiuse. La notizia è stata data dal presidente del Lione Jean-Michel Aulas nel corso di un’intervista radiofonica a ‘RMC Sport’:“La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo. E’ inevitabile“. Aulas sostiene di aver ottenuto la conferma da parte della UEFA. Nella gara di andata, giocata il 26 febbraio, il Lione si era imposto per 1-0 grazie al gol di Tousart.