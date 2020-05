Champions League, conferme dalla Turchia: “finale il 29 agosto a Istanbul”

Arrivano importanti aggiornamenti sulla ripresa della stagione di calcio. Secondo voci provenienti dalla Turchia, la finale di Champions League dovrebbe giocarsi il 29 agosto a Istanbul. Lo avrebbe dichiarato il presidente della Federcalcio turca (Tff), Nihat Ozdemir, dopo aver annunciato la ripresa dei campionati di calcio in Turchia dal 12 giugno. I tornei nazionali dovranno concludersi entro il mese di luglio per poi lasciare spazio alla competizione europea.

Sull’argomento sonno arrivate conferme anche Armand Duka, presidente della federcalcio albanese a Radio Kiss: “Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinale e finale giocata a Istanbul”.