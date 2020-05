Champions League, cosa filtra sulla ripartenza: date e formula per completare la competizione

La Bundesliga è tornata in campo e sta regalando grande spettacolo, mentre la Ligue 1 è stata sospesa definitivamente. Si attendono novità invece su Liga, Serie A e Premier League. C’è incertezza anche sulle competizioni europee. Secondo quanto riporta Sky.it è andata in scena una riunione fra la Uefa e l’Eca e sono emerse due ipotesi per quanto riguarda la Champions League.

Una in particolare riguarda l’inizio il 7 e l’8 agosto con il ritorno degli ottavi, il 13 e il 14 agosto i quarti in gara secca e in campo neutro (in questa fase ci sarebbe l’Atalanta). Semifinali e finale si giocherebbero in Turchia, ad Istanbul.