Chi è Jed Hockin, il fenomeno delle skills sul web: dalle triple coi piedi al Real Madrid [VIDEO]

Sui social si diventa star in pochissimo tempo ormai. Uno degli idoli che hanno conquistato il web è Jed Hockin, ragazzo australiano classe 1999. Oltre 364.000 follower su Instagram, un canale YouTube con oltre 371.000 visualizzazioni fino ad oggi. Cosa fa questo ragazzo? Skills, ovvero trucchi col pallone. Dal centrare un bidone della spazzatura a calciare un pallone da calcio in un canestro da basket, i suoi video sono diventati virali, facendo il giro del mondo. A condividerli anche Tim Cahill, leggenda del calcio australiano, e il Real Madrid, incantato dalle giocate di Hockin, tifoso delle Merengues. Per ora è solo un divertimento, una passione ma in futuro chissà. Lo stesso Hockin ha detto: “Questo è solo qualcosa di creativo che nasce dalla passione. Se potessi trasformarlo in una carriera sarebbe fantastico”. Anche se molto spesso chi fa questo tipo di giocate non riesce a sfondare nel calcio vero, che è tutt’altra cosa. Ma sognare non costa nulla. In basso uno dei tanti VIDEO di Hockin.