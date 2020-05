“Queste chiacchiere allontanano sempre di più Commisso da Firenze”

“Le chiacchiere del PD allontanano sempre di più Commisso da Firenze. Il siparietto andato in scena ieri tra la deputata Di Giorgi che promette a Commisso di poter intervenire sul Franchi e il ministro Franceschini che la ferma sul nascere è solo l’ennesimo capitolo di questa novella dello stento. (…) Forza Italia più e più volte ha denunciato negli anni le difficoltà di intervenire sull’area Mercafir, opzione sulla quale Nardella si è incaponito e che Commisso ha rifiutato. A un anno dal suo arrivo a Firenze Rocco Commisso potrebbe già ripartire. Non è un’ipotesi peregrina: dobbiamo entrare nell’ordine di idee che chi investe ha bisogno di certezze altrimenti investe dove gliele offrono”. E’ il capogruppo di Forza Italia, Jacopo Cellai, ad inasprire il dibattito sulla questione stadio per la Fiorentina, come riporta violanews. E, a detta sua, così il presidente Commisso potrebbe stancarsi…