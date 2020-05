Chiellini e il gesto ‘You Pay’ a Madrid: “Vi spiego il motivo”

Ennesimo passaggio intrigante emerso dall’autobiografia di Chiellini “Io Giorgio”. Questa volta il racconto verte sulla tanto discussa sfida di Champions League in casa del Real Madrid, con il rigore agli spagnoli nel finale e la reazione di Gigi Buffon. Ma fu prima il difensore bianconero a mimare un gesto che fece discutere, quello del famosissimo “You Pay”.

“Se dai un rigore del genere devi essere sicurissimo, e quella volta l’arbitro non lo era. Ammetto che io e Buffon abbiamo sbroccato, ma quel rigore non si può dare al 93’50”. Il mio gesto dello ‘You pay’? Sono state parole infelici, dette a caldo. Non erano rivolte all’arbitro, ma a un avversario, non mi ricordo neanche chi. E’ stata una reazione sbagliata in un finale agitato. Ma niente di più”.