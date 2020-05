Chiellini su Kean: “Qualche volta arriva in ritardo. Non è come Balotelli, sembra ingestibile ma…”

Il libro di Giorgio Chiellini continua a far molto discutere. Dopo le frasi su Felipe Melo e Balotelli, è stato il turno anche dell’ex compagno Moise Kean, paragonato per certi versi a Mario Balotelli. Ecco quanto emerso dall’autobiografia, come riportato da calciomercato.com.

“Cassano sì, aveva i tempi del calcio, è diverso dagli altri. Balotelli ha solo il tiro. C’è chi adesso gli paragona Moise Kean, un ragazzo che appare ribelle e ingestibile, ma è del tutto diverso da Mario. Certo, nelle giovanili della Juventus è stato messo molte volte in punizione, ma quando poi ha giocato in prima squadra si è sempre mostrato molto rispettoso verso il gruppo. Qualche volta non sente la sveglia e arriva in ritardo, ma sono comportamenti che è possibile cambiare senza difficoltà”.