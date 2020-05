Chiellini, nuovo attacco da Felipe Melo. Galatasaray-Juventus e l’addio alla Champions: “Godo ancora”

Dopo il duro botta e risposta di ieri, nuove scintille tra Felipe Melo e Giorgio Chiellini. Il brasiliano è tornato ad attaccare il difensore della Juventus. Non pago della replica di ieri: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a “questo difensore”… Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Con me si rischiava sempre la rissa? Beh, lui se la faceva sempre addosso… E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League”, Felipe Melo ha rincarato la dose con una storia su Instagram che rievoca quel famoso Galatasaray-Juventus, che costò l’eliminazione ai bianconeri: “Godo ancora” con tanto di manina ad accompagnare la coppa sfumata proprio in quella partita. Il tutto condito dalla canzone ‘Ciao ciao bambina’ di Domenico Modugno. La vicenda potrebbe conoscere nuovi episodi nelle prossime ore. In basso la FOTO con il nuovo attacco di Felipe Melo a Chiellini.