“Hanno chiesto la mia disponibilità”, svolta per la panchina del Milan. E su WhatsApp arriva un indizio…

Il Milan continua a programmare il futuro, il club rossonero sta valutando alcuni nomi in panchina per il sostituto di Stefano Pioli, difficile infatti la conferma dell’ex Fiorentina. Il nome in pole è quello di Ralf Rangnick, il tecnico è sicuramente affascinato dall’esperienza in Italia, su WhatsApp il suo status è in italiano: “Sono i sogni a far vivere l’uomo”, la scritta in italiano rappresenta sicuramente un indizio.

In un’intervista rilasciata alla Bild Rangnick ha parlato della trattativa con il Milan: “Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi”.

“Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l’avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta”.