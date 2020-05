“Chiunque l’abbia inventata dovrebbe essere messo sul primo volo per Wuhan”: frase shock sulla maglia del City

Continuano le discussioni sulla nuova maglia del Manchester City. Il sito Footy Headlines ha fornito alcune anticipazioni sulla divisa causando alcuni commenti per la maggior parte negativi. E’ stata omaggiata la cultura musicale mancuniana. La citazione ha scatenato la reazione di Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis e tifosissimo del City.

Come riporta il Mirror ha inizialmente pubblicato un tweet, poi rimosso. “Chiunque sia responsabile per la nuova maglia del Manchester City dovrebbe essere messo sul prossimo volo per Wuhan. E chiunque se la compri deve essere messo su quello successivo”.