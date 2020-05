“Ci hanno comunicato la vittoria del campionato con un sms”: la clamorosa rivelazione del portiere

Feste con compagni, staff, tifosi e famiglie. E’ questa l’immagine che abbiamo di una squadra quando vince il campionato. Ma, in periodo di Coronovirus, non accade così. A rivelare un clamoroso retroscena è stato il portiere del Club Brugge Simon Mignolet. L’ex Liverpool è diventato campione del Belgio e la notizia del titolo è arrivata con un sms. A spiegarlo è lo stesso Mignolet, in un’intervista al ‘The Times’: “L’abbiamo saputo per messaggio. E non è che si potesse fare molto per festeggiare. Io ho bevuto un bicchiere di champagne assieme la mia famiglia e praticamente la questione è finita lì. Certo, ci sentiamo campioni, ma è diverso. Dopo un successo vorresti festeggiare con i tuoi compagni in campo, lo staff, i tifosi, tutti quelli che hanno a cuore il club. Il mio disappunto è soprattutto questo”. La bacheca di Mignolet si arricchisce, anche se vincere con un sms non è assolutamente la stessa cosa.