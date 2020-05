“Ha una cicatrice che gli darà fastidio quasi sempre”, il problema perenne dell’attaccante della Juve

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista dell’eventuale ritorno in campo, si preannuncia una corsa bellissima per lo scudetto. L’allenatore Maurizio Sarri sta pensando alle migliori soluzioni dal punto di vista tattico, Dybala e Cristiano Ronaldo sono le due sicurezze in attacco, considerando che Gonzalo Higuain è tornato da pochissimo e non è in condizione dal punto di vista fisico e mentale. Il tecnico ha intenzione di puntare su Douglas Costa, il brasiliano è stato molto limitato dagli infortuni. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il calciatore ha una cicatrice su un muscolo che gli darà fastidio quasi sempre, nonostante allenamenti mirati.

Douglas Costa in questo periodo di quarantena ha ricaricato le batterie in Brasile, tra relax in compagnia della bella fidanzata, adesso proverà a tenersi stretta la Juve in una seconda parte di stagione che si preannuncia scoppiettante.