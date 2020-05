Cinque anni dalla finta di Messi, Boateng replica: “Ridete, io intanto guardo la finale del Mondiale 2014”

Una finta che fece il giro del mondo quella di Messi nella semifinale di Champions League 2014/2015 contro il Bayern Monaco. Al posto sbagliato al momento sbagliato c’era Jerome Boateng. Il difensore tedesco è stato oggetto di scherno sui social a cinque anni dall’episodio, ma ha poi replicato ricordando a tutti la finale dei Mondiali di un anno prima, quando la sua Germania superò l’Argentina di Leo, in una gara più importante: “Ecco qua, qualcosa per cui sorridere in questi giorni difficili. Prenderò dei popcorn e mi riguarderò la finale della Coppa del Mondo 2014. Potete finirla di taggarmi ora, lo so che sono passati 5 anni da oggi”. In basso il VIDEO della famosissima finta.