Clamoroso Barzagli, lascia già lo staff tecnico di Maurizio Sarri [DETTAGLI]

Sorpresa in casa Juventus. Mentre la squadra è al lavoro con gli allenamenti individuali in vista dell’eventuale ripresa del campionato, arriva una decisione a sorpresa. Nel dettaglio, secondo quanto riporta ‘La Stampa’ Andrea Barzagli ha deciso di lasciare e non farà più parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri. Oggi il tecnico toscano è tornato in campo alla Continassa e l’ex difensore non era presente, a molti sembrava un’assenza casuale, in realtà si è trattata di una decisione definitiva, comunicata direttamente all’allenatore ed al presidente Agnelli.