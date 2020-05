La classifica dei club di calcio con più valore al mondo: nessuna italiana nella top ten

La società Kpmg ha stilato, come ogni anno, la classifica dei club di calcio con più valore al mondo. Lo ha fatto attraverso la pubblicazione dello studio ‘Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2020′, un’analisi del valore d’impresa dei 32 maggiori club europei. Nessuna italiana presente nella TOP 10, visto che la Juventus – lo scorso anno al 10° posto – scala all’11° con una valutazione di 1,73 miliardi.

Comandano perlopiù inglesi e spagnole, con Real Madrid (3,47 miliardi), Manchester United (3,34 miliardi) e Barcellona nelle prime tre posizioni. Presenti anche una tedesca (il Bayern Monaco) e una francese (il Paris Saint Germain). Solo i primi tre club superano il valore totale dei 3 miliardi di euro, mentre le società fino all’ottava posizione sono valutate oltre 2 miliardi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per guardare la classifica delle prime 10 e i rispettivi valori in euro. In basso le posizioni dall’11ª in poi.

11. Juventus (valore 1,735 miliardi)

12. Borussia Dortmund (valore 1,281 miliardi)

13. Atletico Madrid (valore 1,197 miliardi)

14. Inter (valore 983 milioni)

15. Schalke 04 (valore 814 milioni)

16. Roma (valore 602 milioni)

17. Napoli (valore 590 milioni)

18. West Ham (valore 561 milioni)

19. Leicester (valore 558 milioni)

20. Lione (valore 543 milioni)

21. Everton (valore 533 milioni)

22. Milan (valore 526 milioni)

23. Ajax (valore 432 milioni)

24. Benfica (valore 410 milioni)

25. Valencia (valore 408 milioni)

26. Siviglia (valore 372 milioni)

27. Galatasaray (valore 366 milioni)

28. Lazio (valore 328 milioni)

29. Athletic Bilbao (valore 320 milioni)

30. Porto (valore 313 milioni)

31. Besiktas (valore 310 milioni)

32. Villarreal (valore 301 milioni)