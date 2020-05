Si complica la cessione del club: blitz della polizia nella sede del potenziale acquirente [NOME e DETTAGLI]

Si complica la cessione del Livorno. Negli ultimi mesi sono state avanzate delle trattative tra il padron del Spinelli e Majd Yousif, imprenditore e CEO dell’azienda “Share’n go”, impiegata nel noleggio delle vetture elettriche. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la polizia olandese ha effettuato un blitz ad Amsterdam in una delle sedi dell’azienda per traffico insolito di alcune auto di lusso. Perquisita la sede.

Il presidente Spinelli si è detto preoccupato per l’accaduto: “Sono sorpreso. Ho incontrato Yousif a Genova il 5 febbraio, poi c’erano stati scambi tra gli avvocati per definire. Ora sono molto allarmato perché l’aspettavo il 3 giugno a Livorno per gli ultimi passaggi formali. Questa è una doccia fredda che spero non infici sulla trattativa. Cosa farei se saltasse l’affare con lui? Bella domanda. Vediamo come si evolve questa vicenda”.