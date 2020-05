E’ iniziato il Consiglio Federale: presenti in quattro, tutti gli altri in videochiamata

E’ iniziato il Consiglio Federale. Presenti fisicamente in sede il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i consiglieri Claudio Lotito e Francesco Ghirelli e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. La B e la C non dovrebbero essere chiuse oggi, anzi. Lo stop dovrebbe essere invece per i dilettanti.

Prima dell’inizio della riunione, sono stati intercettati al volo Ghirelli e Sibilia. Il primo ha detto: “La Serie C riparte sempre”. Per il secondo oggi sarà una “giornata interlocutoria”.