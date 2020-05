Consiglio Federale nella fase calda, le prime indiscrezioni: gli orientamenti dalla A ai dilettanti

E’ un giorno importantissimo sulla ripresa del calcio italiano dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ ancora in corso il Consiglio Federale, emergono le prime indiscrezioni. Al momento non è stato comunicato nulla ufficialmente, ma la linea sembra chiara ed è indirizzata verso il ritorno in campo: il professionismo non si ferma, mentre dai dilettanti in giù i campionati possono considerarsi definitivamente finiti.

Nel frattempo il Consiglio Federale ha deciso che la stagione 2019/2020 si concluderà il 31 agosto, mentre i campionati il 20 agosto. Segno che Serie A, Serie B e Serie C potrebbero ripartire interamente e completare la stagione. In seconda battuta si valuta anche la soluzione dei playoff. Per la decisione definitiva bisognerà comunque attendere il 28 maggio. Seguiranno aggiornamenti.