Il consiglio di Luisito Suarez: “Lautaro, resta all’Inter! Con Icardi il rapporto è compromesso”

L’allenatore ed ex calciatore Luisito Suarez affronta diversi argomenti legati al mondo del calcio in un’intervista riportata a ‘La Gazzetta dello Sport’. Si parla tanto del futuro di Lautaro Martinez al Barcellona: “restare o meno, è una decisione molto difficile. Al suo posto non cambierei. Se chiamasse Messi sarebbe difficile per chiunque restare, come dire, impassibili. Tuttavia, parliamo di un ragazzo ancora molto giovane, che ha tutto il tempo per provare in futuro altre sfide. E poi, diciamo la verità, in Spagna troverebbe meno spazio che all’Inter. Mi permetto di dargli un consiglio: Toro, resta dove sei”.

SU ICARDI – “Il rapporto è compromesso, ormai definitivamente: credo sia quasi impossibile immaginarlo di nuovo da noi. Bisognerà cercare di ottimizzare al massimo la sua cessione, così da poter prendere un altro super giocatore. Detto ciò, un rammarico c’è. Avrei tanto voluto vedere a San Siro un tridente con Mauro, Lukaku e Lautaro: che spettacolo…”.

ERIKSEN – “Ha faticato parecchio, direi troppo: inevitabilmente va considerato bocciato, almeno per ora. In ogni caso, in Premier League e con la nazionale danese ha fatto sempre grandi cose, come può uno così disimparare a giocare a calcio? Non so se i problemi siano di natura fisica, tattica o ambientale, ma tecnicamente è tanta roba. È stato pagato parecchio, bisogna dargli fiducia”.