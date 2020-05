La Lega di Serie A ha chiesto al Governo la possibilità di anticipare le semifinali di Coppa Italia, inizialmente previste per il 13 (Juve-Milan) ed il 14 giugno (Napoli-Inter), giorni di ripresa del calcio italiano dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Lo riporta Gazzetta dello Sport. La richiesta è di giocarle un giorno prima, rispettivamente il 12 e il 13, in maniera tale da lasciare un giorno di riposo in più per la finale del 17. La risposta arriverà nelle prossime ore.