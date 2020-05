Si sono verificati 5 nuovi casi positivi al Coronavirus nel mondo del calcio. Nel dettaglio, in Ecuador alcuni tesserati dell’Emelec hanno contratto il virus, è quanto riferito dal club di appartenenza attraverso un comunicato ufficiale. La squadra aveva ripreso gli allenamenti nella giornata di giovedì. I nomi dei calciatori non sono stati comunicati per motivi di privacy, adesso si trovano in isolamento e sono scattate tutte le misure di sicurezza.