Coronavirus, 6 nuovi positivi in Premier League e 3 club coinvolti [DETTAGLI]

Anche la Premier League sta studiando tutte le possibilità per tornare in campo, ma non arrivano buone notizie. Si sono registrati 6 nuovi casi positivi, la comunicazione è arrivata direttamente dalla federazione inglese.

“La Premier League può confermare oggi, tra domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, che 748 persone tra giocatori e membri dello staff sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19. Tra questi sono emersi sei casi positivi con tre club coinvolti”.

“I giocatori o i membri dello staff che sono risultati positivi saranno sottoposti a un periodo di isolamento di sette giorni. La Premier League non fornirà dettagli specifici sui club o sui singoli membri coinvolti”.