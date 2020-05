Coronavirus, l’allerta dei cardiologi: “gli atleti guariti devono evitare gli allenamenti per 2 settimane”

Per gli sportivi che sono risultati positivi al Coronavirus Sars-Cov-2 è raccomandabile un periodo di riposo dagli allenamenti fino a due settimane dalla risoluzione dei sintomi. E’ quanto emerge dagli esperti dell’American College of Cardiology.

“Fino a un quarto dei pazienti ospedalizzati – ricordano gli esperti – presentano manifestazioni cardiache significative. Tuttavia – fanno notare i cardiologi Usa – permangono domande sulle persone con una precedente infezione da Covid-19 in merito alla sicurezza del ritorno all’esercizio fisico. Esistono molte domande senza risposta, con dati in continua evoluzione riguardanti la prevalenza di casi asintomatici di Covid-19 nella comunità, la prevalenza di lesioni cardiache per tutti i soggetti esposti e i rischi associati a breve e lungo termine”.