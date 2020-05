Coronavirus, altri 6 calciatori positivi dopo gli ultimi controlli [DETTAGLI]

Le squadre di calcio stanno procedendo con i tamponi a raffica dei calciatori per permettere la ripresa dei campionati. Si sono registrati nuovi casi al Coronavirus, secondo quanto emerso dall’estero. Come riporta il sito “Cadena Ser” i test al Real Betis avrebbero portato tre positività dei calciatori, i nomi non sono stati resi noti.

Sono 3 i positivi anche nel Vitoria Guimaraes, anche la squadra portoghese ha effettuato tutti i controlli e non avrebbe comunicato i nomi per privacy. Tutti i giocatori sono asintomatici e continueranno la quarantena.