Tamponi a tappeto in casa Flamengo, ma il risultato non è soddisfacente. E’ lo stesso club brasiliano a comunicare che, sulle 293 persone legate al club testate, 38 sono risultate positive al Coronavirus. Tutti asintomatici e 11, tra cui due atleti, precedentemente in contatto con il virus e con anticorpi. Tre di loro sono invece calciatori della prima squadra. Ovviamente, per i contagiati si dovrà adesso rispettare il periodo di quarantena.