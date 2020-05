Coronavirus, il Besiktas previene i possibili contagi con la tecnologia [FOTO]

Il Besiktas cerca di combattere il Coronavirus affidandosi alla tecnologia. Il club turco ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti in vista della ripartenza della Super Lig. Tanti gli accorgimenti adottati, compresa l’installazione di una gigantesca cabina disinfettante per evitare nuovi contagi. In basso le immagini.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ni Covid-19 salgınına karşı yeniden dezenfekte ettik. Dezenfekte işlemi her hafta tekrar edilecek. 👉🏻 https://t.co/sMyRRUBzX3 pic.twitter.com/GlPG1DznTj — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 10, 2020