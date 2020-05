Coronavirus, il bollettino: mai così pochi nuovi casi, confermato il dato dei morti di ieri in Lombardia

Consueto aggiornamento della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia. Oggi, 25 maggio, si registra il numero più bassi di nuovi casi dall’inizio dell’epidemia: 300. Dei 300 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 148 nuovi positivi. La Regione più colpita ha inoltre confermato il dato di ieri sui decessi (0 vittime). Il numero delle persone che hanno contratto il virus sale a 230.158. In terapia intensiva si trovano oggi 541 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8185 persone, 428 meno di ieri. In isolamento domiciliare 46574 persone (-854 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 92 persone (ieri le vittime erano state 50), arrivando a un totale di decessi 32877. I guariti raggiungono quota 141981, per un aumento in 24 ore di 1502 unità. Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1294. Gli attualmente malati sono 55.300. Oggi sono stati fatti 35241 tamponi. Zero contagi registrati in provincia di Bolzano e in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.