Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: ancora numeri in diminuzione

Anche oggi sono confortanti i numeri emessi dalla Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. Incremento di 875 nuovi casi su 69.179 tamponi nelle ultime 24 ore, per un totale di 224.760. Di questi, 70.187 sono i malati attualmente, con un segno meno di 1.883 pazienti. Tra gli attualmente positivi, 775 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri. 10.400 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 392 pazienti rispetto a ieri. 59.012 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 153 e portano il totale a 31.763. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 122.810, con un incremento di 2.605 persone rispetto a ieri.