Coronavirus, il bollettino di oggi: numeri confortanti, mai così bassi dal 2 marzo!

Continuano ad essere confortanti i numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi solo 451 i nuovi casi positivi, a fronte però di un numero più basso di tamponi effettuati rispetto alla media (36.406), come accade ogni lunedì. Il numero più significativo, però, è quello dei decessi, che si fermano a 99. Per la prima volta dal 2 marzo non si presentavano questi dati. I guariti sono 2.150.

Continua a scendere il numero totale degli attualmente positivi: 66.553, con una decrescita di 1.798 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 749 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. 10.207 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 104 pazienti rispetto a ieri. 55.597 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.