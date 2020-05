Coronavirus, il bollettino di oggi: diminuiscono i nuovi casi, 50 morti ma mancano quelli della Lombardia

Arriva puntuale come sempre l’aggiornamento della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia. Oggi, 24 maggio, si registrano 531 nuovi casi, per un totale di 229858 persone che hanno contratto la malattia dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 50 persone, per un totale di 32785 decessi. Ma dai dati odierni mancano le vittime in Lombardia, non ancora comunicate. I guariti raggiungono quota 140479, per un aumento in 24 ore di 1639 unità. Prosegue il calo dei malati. In terapia intensiva si trovano oggi 553 persone, 19 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8613 persone, 82 meno di ieri. In isolamento domiciliare 47428 persone (-1057 rispetto a ieri). Il numero degli attualmente positivi decresce di 1158 unità. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 55824.