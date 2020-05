Sono in corso tutti i controlli necessari per la ripresa del campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di tornare in campo ma ovviamente tutto dovrà succedere in totale sicurezza. Anche il Bologna ha effettuato i tamponi a calciatori e staff, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ tutti sono risultati negativi. Gli esiti sierologici non sono stati comunicati per questione di privacy, ma seguiranno lunedì altri tamponi prima di andare in ritiro.