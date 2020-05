Coronavirus, un altro calciatore e un membro dello staff positivi in Bundesliga [DETTAGLI]

Altri casi di Coronavirus in Bundesliga. Dopo un membro dell’Aue Erzgebirge, club della seconda divisione tedesca, si sono registrati altri due positivi. Si tratterebbe di un calciatore e di un membro dello staff del Borussia Moenchengladbach. Entrambi sono già in quarantena. Lo riporta il Rheinische Post. Nelle ultime ore sono stati effettuati tantissimi controlli per permettere la ripresa dei campionati. A breve si procederà con un nuovo giro di test, poi si deciderà se procedere con l’isolamento solo dei positivi o dell’intera squadra.