Coronavirus, un altro campionato chiude definitivamente i battenti [DETTAGLI]

È stato cancellato il campionato cipriota di calcio. La Federcalcio ha fatto sapere che il Governo non ha approvato il protocollo per la ripresa del torneo. Il Ministero della Salute aveva indicato, in caso di positività di un giocatore o di un membro di una squadra, la quarantena per 14 giorni dell’intera squadra (come indicato in Italia). È stato deciso che nessuna squadra sarà retrocessa e che il torneo passerà dalle attuali 12 a 14 partecipanti nella stagione 2020/21. Il titolo non è stato assegnato, mentre in Champions League va l’Omonia Nicosia (ai preliminari); Anorthosis Famagosta, APOEL Nicosia e Apollon Limassol in Europa League.