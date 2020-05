Coronavirus, oggi il dato più basso dal 4 marzo: appena 675 nuovi casi positivi!

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco tutti i dati in Italia nelle ultime 24 ore. Ci sono stati 145 morti, 2.366 guariti e appena 675 nuovi casi (poco meno della metà, 326, nella sola Lombardia). In Italia non avevamo così pochi nuovi casi positivi giornalieri dall’ormai lontano 4 marzo. Il numero dei morti, invece, è il più basso dal 9 marzo. Il bilancio dell’Italia è adesso di:

225.435 contagiati



31.908 morti

125.176 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 68.351. Questi pazienti sono così suddivisi:

10.311 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 762 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 59.012 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 13 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 89 in meno, per un totale di 102 ricoveri in meno.