Emergenza Coronavirus: diminuisce il numero dei contagiati e delle persone ricoverate, ma aumentano i morti

E’ stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco tutti i dettagli che riguardano la situazione in Italia con i dati aggiornati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 474 morti, ben 1.665 guariti e appena 1.900 nuovi casi su 55.412 tamponi. Oggi il 3,4% dei test è risultato positivo. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati esclusivamente nelle 5 Regioni più colpite del Nord: 533 in Lombardia, 495 in Piemonte, 206 in Emilia Romagna, 186 in Liguria e 126 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea: oggi 0 casi in Calabria, 1 in Molise, 2 in Basilicata e in Sardegna, 15 in Campania, 19 in Sicilia e 34 in Puglia.

il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

209.328 contagiati



28.710 morti

79.914 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 100.704. Questi pazienti sono così suddivisi:

17.357 ricoverate in ospedale ( 18% )

( ) 1.539 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 81.808 in isolamento domiciliare (81%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 39 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 212 in meno, per un totale di 239 ricoveri in meno.

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: