Coronavirus, ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti fuori Regione

Via libera agli spostamenti. Dal 18 maggio 2020 non servirà più il modulo dell’autocertificazione per spostarsi all’interno della propria Regione di residenza. Modello che resterà obbligatorio, invece, per chi esce dalla propria Regione. Gli spostamenti sono consentiti soltanto per tre motivi, che devono essere indicati: lavoro, necessità e urgenza, salute. Rimane il divieto per tutti gli altri spostamenti, comprese le visite ai congiunti residenti in una Regione diversa dalla propria, che non potranno essere effettuate fino al 3 giugno 2020. Nel modulo di autocertificazione bisognerà indicare l’indirizzo di partenza e quello di arrivo. QUI il link per scaricare il modello di autocertificazione per gli spostamenti fuori Regione.