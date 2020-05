Coronavirus, altri due casi positivi Germania: l’annuncio della società

In Germania il campionato è ripreso la settimana scorsa dopo l’emergenza Coronavirus. Bundesliga e seconda serie tedesca i primi tornei a ripartire tra i grandi paesi europei. Ma in casa Dinamo Dresda continuano a spuntare nuovi positivi. Dopo i tre casi dei giorni scorsi, che avevano portato alla non disputa della gara con l’Hannover, ne sono usciti fuori altri due: un calciatore e un membro dello staff, emersi dopo la quinta serie di test effettuati dalla società. Lo ha comunicato lo stesso club in una nota ufficiale.