Coronavirus, l’esito dei tamponi in casa Lecce: il comunicato

“L’U.S. Lecce comunica che, i componenti del gruppo squadra si sono sottoposti, nella giornata di ieri, a test molecolare (tampone) le cui risultanze, comunicate questo pomeriggio, hanno dato esito negativo per tutti i soggetti interessati. Domani pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti di gruppo all’Acaya Golf Resort & SPA, dopo che anche il secondo riscontro ha dato esito negativo”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Lecce, tutti i tamponi hanno dato esito negativo. La squadra, adesso, potrà continuare in tranquillità la preparazione in vista della ripresa del campionato.