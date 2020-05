Coronavirus, l’esito dei tamponi in casa Milan [DETTAGLI]

Arrivano ottime notizie in casa Milan sull’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta l’Ansa tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori rossoneri hanno dato esito negativo: da lunedì la squadra tornerà al allenarsi con lavoro in gruppo a ranghi completi e partitelle, in attesa di novità sulla ripresa del campionato. Assente solo Kessie, ancora in quarantena, mentre da oggi a Milanello si sono aggregati anche Stanga, Torrasi, Olzer, Tonin e Colombo, cinque ragazzi della ‘primavera’ già risultati negativi ai test.