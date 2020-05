“Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle norme del protocollo approvato ieri dalle autorità competenti, da questo pomeriggio ricominceranno le sedute di allenamento collettive. Al tempo stesso, si comunica che gli ultimi test molecolari effettuati su giocatori e staff hanno dato tutti esito negativo”. E’ il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’Udinese, ottime notizie per il club bianconero che potrà allenarsi in vista dell’eventuale ripresa del campionato.