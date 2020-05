Coronavirus, l’esito del terzo giro di tamponi in casa Genoa

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, le squadre continuano le preparazioni individuali. Il Genoa sarà chiamato da un rush finale molto importante per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza, adesso da domani il gruppo riprenderà ad allenarsi in maniera collettiva, seguendo tutte le indicazioni scritte nel regolamento: sarà possibile effettuare partitelle oltre che esercizi in gruppo con o senza pallone. Secondo quanto riporta l’Ansa anche il terzo giro di tamponi effettuato dalla società a giocatori, staff tecnico e dirigenti a contatto con la squadra ha dato esito negativo.