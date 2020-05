Coronavirus, fase 2: l’autocertificazione non serve più in alcuni casi, ecco quando

Prende il via la seconda fase per l’emergenza Coronavirus, alle persone sarà concessa un pò più di libertà, in particolar modo quella di andare a trovare i congiunti. Tra le regole da rispettare ci sarà anche quella di presentare l’autocertificazione alle forze dell’ordine per le visite, bisognerà indicare il grado di parentela, ma non il nome della persona. Invece il documento non è obbligatorio per chi sta andando al lavoro, basterà esibire il tesserino o la tesserà dell’azienda. In caso di mancanza, sarà necessaria l’autocertificazione. Libertà per chi fa sport o intende passeggiare, ovviamente rispettando tutte le norme di distanziamento.